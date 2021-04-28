Eminönü'nde kapanma öncesi alışveriş hareketliliği
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Eminönü'nde kapanma öncesi alışveriş hareketliliği

İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED FIRAT AKSOY - Haberler | Ekonomi

Eminönü'nde kapanma öncesi alışveriş hareketliliği Koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni önlemler alınmaya devam ediliyor.

Eminönü'nde kapanma öncesi alışveriş hareketliliği

İSTANBUL - Koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni önlemler alınmaya devam ediliyor. 17 günlük tam kapanma öncesi Eminönü'nde alışveriş hareketliliği yaşandı. Eminönü'ne gelen vatandaşların daha çok temel gıda alışverişi yaptığı görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak 17 günlük tam kapanma öncesi Eminönü'nde alışveriş hareketliliği yaşandı. Eminönü esnafı, tam kapanma kararı sonrasındaki günde hareketlilik olduğunu söylerken, yoğunluğun son güne kadar devam edeceğini düşünüyor. Eminönü'ne gelen vatandaşların ise daha çok temel gıda alışverişi yaptığı görüldü.

"Diğer günlere göre bir hareketlilik var"

Eminönü esnafı Mehmet Sait Çelik, tam kapanmanın açıklanmasından sonra bir hareketlilik olduğunu söyleyerek, "Diğer günlere göre bir hareketlilik oluştu. Vatandaşlar alışverişlerini hemen yapmak istiyor" dedi.

Bir diğer esnaf Muhammed Kandemir ise, tam kapanma kararının ardından yoğunluğun başladığını belirterek, "Kapanmanın uygulanacağı zamana kadar yoğunluk olacağını düşünüyoruz. Vatandaşlar daha çok temel gıda ve kuruyemiş alıyor" ifadelerini kullandı.

Eminönü'nde kapanma öncesi alışveriş hareketliliği
Eminönü'nde kapanma öncesi alışveriş hareketliliği
Eminönü'nde kapanma öncesi alışveriş hareketliliği
Eminönü'nde kapanma öncesi alışveriş hareketliliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED FIRAT AKSOY

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