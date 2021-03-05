Eminönü'nde esnafın müşteri kavgası kanlı bitti : 1 yaralı
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Eminönü'nde esnafın müşteri kavgası kanlı bitti : 1 yaralı

05.03.2021 15:17 | Son Güncelleme: 05.03.2021 15:48

Eminönü'nde esnafın müşteri kavgası kanlı bitti : 1 yaralı İstanbul Eminönü'nde akraba olduğu öğrenilen iki esnaf arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Eminönü'nde esnafın müşteri kavgası kanlı bitti : 1 yaralı

İSTANBUL - İstanbul Eminönü'nde akraba olduğu öğrenilen iki esnaf arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı. Yaşanan kovalamaca güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Sururi Mahallesi Hacı Küçük Sokak'ta bulunan Havuzlu Han'da saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, akraba olan iki esnaf sokak üzerinde müşteri nedeniyle tartıştı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Taraflardan biri belindeki silahı çıkararak kavgaya taraf olan Muzaffer Şıltak'a ateş etti. Açılan ateş sonucu yaralanan Şıltak yere yığılırken çevredeki esnaf saldırganı kovalamaya başladı. Silahlı saldırgan olay yerinden hızla kaçarak kayıplara karıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri yaralıyı çevredeki bir hastaneye kaldırdı. Olay yerinde incelemelerini yapan polis ise kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Yaşanan silahlı saldırının ardından kovalamaca anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, silahlı saldırının ardından olaya karışan esnafın koşuşturmacası görülüyor

Eminönü'nde esnafın müşteri kavgası kanlı bitti : 1 yaralı
Eminönü'nde esnafın müşteri kavgası kanlı bitti : 1 yaralı
Eminönü'nde esnafın müşteri kavgası kanlı bitti : 1 yaralı
Eminönü'nde esnafın müşteri kavgası kanlı bitti : 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CANER SÖNMEZ

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