Eminönü'nde elektrik kablolarında patlama

Eminönü'nde elektrik kablolarında patlama

Eminönü'nde bulunan otobüs duraklarının olduğu alandaki yer altı kabloları henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

01.11.2019 11:05
Eminönü'nde elektrik kablolarında patlama

Eminönü'nde bulunan otobüs duraklarının olduğu alandaki yer altı kabloları henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Zaman zaman patlamaların yaşandığı o anlar kameralara yansıdı.

Olay saat 10.00 sıralarında Eminönü'nde bulunan otobüs duraklarının olduğu alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otobüs duraklarının bulunduğu alandan geçen yer altı kabloları henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri güvenlik şeridi çekerek vatandaşları uzaklaştırdı. Yanmadan kaynaklanan patlamaların yaşandığı o anlar kameraya yansıdı.

(Selim Bayraktar/İHA)

Kaynak: İHA

VİDEO: Eminönü'nde elektrik kablolarında patlama
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