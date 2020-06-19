Eminönü'nde dükkanları su bastı
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Eminönü'nde dükkanları su bastı

Eminönü'nde dükkanları su bastı Tarihi Mısır Çarşısı'nın yanında bulunan dükkanları su bastı İstanbul'da aniden bastıran yağış nedeniyle Tarihi Mısır Çarşısı'nın yanında bulunan dükkanları su bastı.

19.06.2020 13:54 | Son Güncelleme: 19.06.2020 14:04

Eminönü'nde dükkanları su bastı

Tarihi Mısır Çarşısı'nın yanında bulunan dükkanları su bastı

İSTANBUL - İstanbul'da aniden bastıran yağış nedeniyle Tarihi Mısır Çarşısı'nın yanında bulunan dükkanları su bastı. Baskın nedeniyle zor anlar yaşayan bir esnaf ise, "Alt yapı yok burada demek ki bir saat yağsa Eminönü'nü sel götürecek, hayat perişan olacak" diyerek duruma isyan etti.

İstanbul'da sağanak yağış devam ediyor. Bir anda bastıran yağmur Eminönü'nde su baskınlarına neden oldu. Tarihi Mısır Çarşısı'nın yanında bulunan dükkanları su basarken vatandaşlar zor anlar yaşadı. Dükkanların bulunduğu alan göle dönerken vatandaşlar çevredeki noktalara sığındı. Birçok esnaf ayaklarına poşet giydirerek fırça ve çekbas yardımıyla dükkanlarını temizlemeye çalıştı. Vatandaşların dükkanlarını ve önlerini temizlediği anlar kameraya yansırken esnaf, yaşananlara isyan etti.

"Esnaflar o kadar kan ağlıyor ki"

Esnafların zor durumda kaldığını ifade eden bir vatandaş, "Alt yapı yok, esnaflar o kadar kan ağlıyor ki kaç sefer söyledi. Büyükşehire bunlar yapılırken de söylendi. Bunlar düzgün yapılsın diye, senaryo aynı hiç değişmiyor" dedi.

"Demek ki bir saat yağsa Eminönü'nü sel götürecek"

Yağış nedeniyle zor anlar yaşayan esnaflardan bir diğeri, "Alt yapı yok burada alt yapı olacak ki buranın suyunu çeksin ufacık deliklerden en kadar su gidecek. Alt yapıyı yanlış yaptılar. Demek ki bir saat yağsa Eminönü'nü sel götürecek, hayat perişan olacak" dedi.

Eminönü'nde dükkanları su bastı

Kaynak: İHA

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