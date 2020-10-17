Eminönü'nde denizde ceset bulundu
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Eminönü'nde denizde ceset bulundu

17.10.2020 12:05 | Son Güncelleme: 17.10.2020 12:08
Eminönü'nde denizde ceset bulundu

Eminönü'nde denizde bir erkek cesedi bulundu.

Eminönü'nde denizde bir erkek cesedi bulundu.

Eminönü açıklarında denizde bir ceset gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Deniz polisi tarafından sudan çıkarılan ve 55 yaşlarında bir erkeğe ait olan cesedin üzerinden kimlik çıkmadı.

Ceset, savcılığın incelemesinin ardından adli tıp kurumu morguna kaldırılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kenan Irtak

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