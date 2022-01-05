Eminönü'nde denetime takılan taksici: Biz ihracat yapıyoruz - Haberler
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Eminönü'nde denetime takılan taksici: Biz ihracat yapıyoruz

Eminönü'nde denetime takılan taksici: Biz ihracat yapıyoruz
Demirören Haber Ajansı / Derya Evren - Haberler | Güncel

EMİNÖNÜ'nde sivil trafik ekipleri, yolcu seçen ve taksimetre açmayan taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

EMİNÖNÜ, İSTANBUL (DHA) - EMİNÖNÜ'nde sivil trafik ekipleri, yolcu seçen ve taksimetre açmayan taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetime takılan sürücülerden Şerif Dereli, "Biz ihracat yapıyoruz lütfen bize iyi davranın' dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği, Fatih Eminönü'nde taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimde emniyet kemeri takmayan, taksimetre açmayan ve yolcu seçen sürücülere cezai işlem uygulandı. Denetim sırasında taksimetre açarken polise yakalanan Hakan Özergin'e taksimetre açmadığı için 888, kemer takmadığı için 196, plakası yönetmeliğe uygun olmadığı için de 750 lira ceza kesildi.

Cezanın ardından polisi ikna etmeye çalışan Özergin, "Yolcuyla pazarlık yapmadım. Emniyet kemeri takmadım diye cezayı kesiyorlar işte. Elimi aynanın oraya attım taksimetreye dokunuyorum zannediyor polis" dedi.

Denetimden geçen sürücülerden Şerif Dereli ise, "Biz ihracat yapıyoruz, lütfen bize iyi davranın. Turist taşıyoruz. Yolcularımızı memnun etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Yeter ki ülkemize döviz bıraksın diye uğraşıyoruz" diye konuştu.

Taksimetre açmadığı ve emniyet kemeri takmadığı gerekçesiyle cezai işlem uygulanan Muratcan Özyurt, "Yolcuyu yeni aldığım için taksimetreyi açarak geldim. Ayrıca şu an taksimetre sırası olduğu için daha yapılmamış taksimetremiz. Biz bunu kendi müşterilerimize söylüyoruz. Gelen zammı ilave ediyoruz. Yeni çıktığım için kemer takmayı unuttum. O konuda haklılar" ifadelerini kullandı.


- İstanbul
Eminönü'nde denetime takılan taksici: Biz ihracat yapıyoruz

Eminönü'nde denetime takılan taksici: Biz ihracat yapıyoruz

Eminönü'nde denetime takılan taksici: Biz ihracat yapıyoruz

Eminönü'nde denetime takılan taksici: Biz ihracat yapıyoruz

Eminönü'nde denetime takılan taksici: Biz ihracat yapıyoruz

Eminönü'nde denetime takılan taksici: Biz ihracat yapıyoruz

Eminönü'nde denetime takılan taksici: Biz ihracat yapıyoruz

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Demirören Haber Ajansı / Derya Evren - Son Dakika Haberleri

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