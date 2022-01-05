Eminönü'nde denetime takılan taksici: Biz ihracat yapıyoruz

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği, Fatih Eminönü'nde taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimde emniyet kemeri takmayan, taksimetre açmayan ve yolcu seçen sürücülere cezai işlem uygulandı. Denetim sırasında taksimetre açarken polise yakalanan Hakan Özergin'e taksimetre açmadığı için 888, kemer takmadığı için 196, plakası yönetmeliğe uygun olmadığı için de 750 lira ceza kesildi.