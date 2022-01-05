EMİNÖNÜ'NDE DENETİME TAKILAN TAKSİCİ: BİZ İHRACAT YAPIYORUZ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği, Fatih Eminönü'nde taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimde emniyet kemeri takmayan, taksimetre açmayan ve yolcu seçen sürücülere cezai işlem uygulandı. Denetim sırasında taksimetre açarken polise yakalanan Hakan Özergin'e taksimetre açmadığı için 888, kemer takmadığı için 196, plakası yönetmeliğe uygun olmadığı için de 750 lira ceza kesildi.

Taksimetre açmadığı ve emniyet kemeri takmadığı gerekçesiyle cezai işlem uygulanan Muratcan Özyurt, "Yolcuyu yeni aldığım için taksimetreyi açarak geldim. Ayrıca şu an taksimetre sırası olduğu için daha yapılmamış taksimetremiz. Biz bunu kendi müşterilerimize söylüyoruz. Gelen zammı ilave ediyoruz. Yeni çıktığım için kemer takmayı unuttum. O konuda haklılar" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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