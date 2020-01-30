Eminönü'nde bir hanın çatısında yangın çıktı
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Eminönü'nde bir hanın çatısında yangın çıktı

Eminönü'nde bir hanın çatısında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

30.01.2020 14:21 | Son Güncelleme: 30.01.2020 14:23

'nde bir hanın çatısında çıkan yangına ekipleri müdahale etti.

Alınan bilgiye göre, Demirtaş Mahallesi Cemil Birsel Caddesi Deveoğlu Yokuşu Sokak'ta bir hanın çatışında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

verilmesi üzerine olay yerine ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ekiplerinin yangına müdahelesi sürerken, olay nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı.

Yan binaya da sirayet eden yangının itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla büyümesinin önlendiği bildirildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Eminönü'nde bir hanın çatısında yangın çıktı
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