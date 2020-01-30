Eminönü'nde bir hanın çatısında yangın çıktı

30.01.2020 13:02 | Son Güncelleme: 30.01.2020 13:22

Eminönü'nde bir hanın çatısında çıkan yangın, gökyüzünden görülür vaziyete geldi. Korkutan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Alınan bilgiye göre, Demirtaş Mahallesi Cemil Birsel Caddesi Deveoğlu Yokuşu Sokak'ta bir hanın çatışında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

CADDE TRAFİĞE KAPATILDI

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahelesi sürerken, olay nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı. Yan binaya da sirayet eden yangının itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla büyümesinin önlendiği bildirildi.

DUMANLAR GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI

İstanbul'un en kalabalık semtlerinden biri olan Eminönü'nde çıkan yangında dumanlar gök yüzünü kapladı. Vatandaşların korku dolu anlar yaşadığı yangın için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA