Eminönü'nde bayram alışverişi yoğunluğu
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Eminönü'nde bayram alışverişi yoğunluğu

Eminönü'nde bayram alışverişi yoğunluğu Eminönü'nde bayram telaşı drone ile görüntülendi Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala bayram alışverişi yapmak isteyen vatandaşların Eminönü'ne gelmesiyle birlikte yoğunluk başladı.

20.05.2020 20:25 | Son Güncelleme: 20.05.2020 20:29

Eminönü'nde bayram alışverişi yoğunluğu

Eminönü'nde bayram telaşı drone ile görüntülendi

İSTANBUL - Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala bayram alışverişi yapmak isteyen vatandaşların Eminönü'ne gelmesiyle birlikte yoğunluk başladı. Yaşanan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.

Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında Ramazan Bayramı boyunca 81 ilin tamamında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasına sayılı günler kaldı. 23 Mayıs 00.00'da başlayacak ve 26 Mayıs 00.00'da sona erecek olan kısıtlama öncesi bayramı evlerinde geçirecek olan vatandaşlar, Eminönü'ne gelerek alışverişlerini yaptı. Dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle tarihin en boş günlerini yaşayan Eminönü'nde bayramın yaklaşmasıyla beraber yoğunluk yaşandı. Öğle saatlerinde Eminönü'ne gelerek alışverişini yapan vatandaşların oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi. Eminönü'nde yoğunluk yaşanırken, her bayram binlerce kişinin bayramlık kıyafet almak üzere akın ettiği Mahmutpaşa ise boş kaldı.

"Geleneksel bir hazırlık yaptık"

Sabahın erken saatinde temizlik yaparak güne başladıklarını ifade eden Bedrettin Taşova, "Bayram önü, her zaman olduğu gibi geleneksel bir hazırlık yaptık. Müşterilerimizi bekliyoruz. Sabahtan ufak tefek bir hareketlilik vardı. Öğleden sonra bir yoğunluk yaşayacağımızı düşünüyoruz. Cumaya kadar, kabalık, dolu dolu, eski bayramlara nazaran bir kalabalık olmasını ön görüyoruz. Arzu da ediyoruz. Fiyatlarımız geçen seneye göre çok daha uygun. Kesinlikle zam yapılmadı. Ramazan Bayramı, şeker bayramı olarak nitelendirildiği için tatlı ağırlıklı gidiyor. Yanına ekstra çerez alınabiliyor. Lokum ağırlıklı satış var desek yanlış olmaz" dedi.

"Eski bayram alışverişleri yok"

Bayram alışverişinde çocuklar için şeker aldığını dile getiren Nurettin Er, "Kimsenin geleceği yok ama kendimize kahve aldık. Çoluk çocuk, torunları göremeyeceğiz. İnşallah bugünleri de atlatacağız. Eski bayram alışverişleri yok. Buruk geçiyor. Dayanacağız artık" diye konuştu.

"İki gün sonra tıklım tıklım olur"

Bayram alışverişini yapan Hasan Çıtır, "Torunları, komşuları sevindirmemiz lazım. O yüzden geldim. Sakin olduğu için alıyorum. İki gün sonra tıklım tıklım olur. Şimdi yoğunluk normal, öğleden sonra çoğalır. İnsanlar mesafeyi uygulamıyor. Şimdi alıp kaçayım diyorum" dedi.

"Bayram alışverişi olacağını zannetmiyorum"

Korona virüsün Mahmutpaşa'yı da etkilediğini söyleyen Tunç Perikli, "Mahmutpaşa'da herkes bayram alışverişi beklentisinde. Zaten insan yok. Gelen yok. Bayram alışverişi olacağını çok zannetmiyorum. Bayramın bitmesi lazım. Haziran'dan sonra işimize gücümüze bakacağız. Çarşının halini görüyorsunuz. Kimse yok" dedi.

Eminönü'nde bayram alışverişi yoğunluğu

Kaynak: İHA

Manşet

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