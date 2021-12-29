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Eminönü'nde 1 kişi tramvayın altında kaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eminönü'nde 1 kişi tramvayın altında kaldı İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu tramvayın altından çıkarılan yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı Eminönü tramvay durağında karşı perona geçmek isteyen bir kişi raylara düşerek tramvayın altında sıkıştı.

EMİNÖNÜ, İSTANBUL (İHA) - Eminönü'nde 1 kişi tramvayın altında kaldı

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu tramvayın altından çıkarılan yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL - Eminönü tramvay durağında karşı perona geçmek isteyen bir kişi raylara düşerek tramvayın altında sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Eminönü tramvay durağında saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, Bağcılar- Kabataş Tramvay hattı Eminönü durağında bir kişi karşı perona geçmek isterken seyir halindeki tramvay istasyona yaklaştı. Dengesini kaybeden kişi bir anda raylara düşerek tramvayın altında kaldı. Görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yaralı adam tramvayın altından çıkartıldı. Sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Yaşanan kazadan dolayı Sirkeci- Karaköy arası tramvay seferleri yaklaşık yarım saat boyunca yapılamadı. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kazanın kaldırılmasıyla seferler normale döndü.

Eminönü'nde 1 kişi tramvayın altında kaldı

Eminönü'nde 1 kişi tramvayın altında kaldı

Eminönü'nde 1 kişi tramvayın altında kaldı

Eminönü'nde 1 kişi tramvayın altında kaldı

Eminönü'nde 1 kişi tramvayın altında kaldı

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