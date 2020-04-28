Eminönü Meydanı'nda otomobiliyle güvercinleri ezdi
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Eminönü Meydanı'nda otomobiliyle güvercinleri ezdi

EMİNÖNÜ Meydanı'nda tur atan bir kişi aracını üzerine sürerek onlarca güvercini öldürdü.

Eminönü Meydanı'nda otomobiliyle güvercinleri ezdi
28.04.2020 16:11 | Son Güncelleme: 28.04.2020 16:11

EMİNÖNÜ Meydanı'nda tur atan bir kişi aracını üzerine sürerek onlarca güvercini  öldürdü.

Olay, sabah saatlerinde Eminönü Meydanı'nda yaşandı. Meydanda araç kullanan bir kişi, bir anda direksiyonunu güvercinlerin üzerine kırdı. Hızını kesmeyen sürücü, yem yiyen onlarca güvercini ezdi. Sürücü kaçarken çevredeki esnaf olay yerine koştu. Onlar güvercinin öldüğünü gören çevre esnafı duruma tepki gösterdi.

Ali Güler, "Beyaz bir araç, meydanda kuşların tam karşısına gelecek şekilde döndü. Son sürat kuşların içine girdi ve ezerek geçti. Yaklaşık 20 kuş ezdi. Ben uzak bir mesafedeydim. Buradaki esnafın müdahale etme şansı olmadı. Bastı gitti" dedi."Şikayette bulunmak için karakola gittim" diyen Güler, "İşlem yapılabilmesi için güvercinlerin sahipli olması gerektiğini söylediler. Yaptığı canice bir şey ama ruh halini bilemiyoruz. Toplum içinde bu insanla yaşayacağız. Başkalarına zarar vermemesi için tedavi edilmesi, hukuken bir ceza alması gerekiyor " diye konuştu.

 


Kaynak: DHA

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