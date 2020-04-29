EMİNÖNÜ MEYDANI'NDA GÜVERCİNLERİ EZEN KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI
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EMİNÖNÜ MEYDANI'NDA GÜVERCİNLERİ EZEN KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Fatih, Eminönü Meydanı'nda dün sabah saatlerinde aracıyla çok sayıda güvercini ezen sürücü çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

EMİNÖNÜ MEYDANI'NDA GÜVERCİNLERİ EZEN KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI
29.04.2020 15:13 | Son Güncelleme: 29.04.2020 15:13

Fatih, Eminönü Meydanı'nda dün sabah saatlerinde aracıyla çok sayıda güvercini ezen sürücü çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 

Olay, dün sabah saatlerinde Eminönü Meydanı'nda yaşandı. Meydanda araç kullanan bir kişi, bir anda direksiyonunu güvercinlerin üzerine kırdı. Hızını kesmeyen sürücü, yem yiyen onlarca güvercini ezdi. Vatandaşların ihbarıyla olay sonrası çalışma yapan Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yeri ve çevrede bulunan güvenlik kamarası kayıtlarını inceleyerek plakasını tespit ettikleri aracın, Üsame E.(26) isimli, bir kişi tarafından kiralandığını tespit etti. Şüpheli, Esenler Havalimanı Mahallesi'ndeki ikametinde yakalanarak gözaltına alındı. Üsame E. "Mala zarar verme" ve "Çocuğun cinsel istismarı" suçlarından iki adet kaydının olduğu öğrenildi. 

Güvercinleri ezen Üsame E. Sirkeci Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrolşartı ile serbest bıraıldı.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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