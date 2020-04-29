EMİNÖNÜ MEYDANI'NDA GÜVERCİNLERİ EZEN KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
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EMİNÖNÜ MEYDANI'NDA GÜVERCİNLERİ EZEN KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Fatih, Eminönü Meydanı'nda dün sabah saatlerinde aracıyla çok sayıda güvercini ezen sürücü adliyeye sevk edildi.

EMİNÖNÜ MEYDANI'NDA GÜVERCİNLERİ EZEN KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
29.04.2020 10:15 | Son Güncelleme: 29.04.2020 10:27

Fatih, Eminönü Meydanı'nda dün sabah saatlerinde aracıyla çok sayıda güvercini ezen sürücü adliyeye sevk edildi. Şüphelinin ifadesinde " U " dönüşü yaparken güvercinleri ezdiğini söylediği öğrenildi. 

Olay, dün sabah saatlerinde Eminönü Meydanı'nda yaşandı. Meydanda araç kullanan bir kişi, bir anda direksiyonunu güvercinlerin üzerine kırdı. Hızını kesmeyen sürücü, yem yiyen onlarca güvercini ezdi. Vatandaşların ihbarıyla olay sonrası çalışma yapan Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yeri ve çevrede bulunan güvenlik kamarası kayıtlarını inceleyerek plakasını tespit ettikleri aracın, Üsame E.(26) isimli, bir kişi tarafından kiralandığını tespit etti. Şüpheli, Esenler Havalimanı Mahallesi'ndeki ikametinde yakalanarak gözaltına alındı. Üsame E. "Mala zarar verme" ve "Çocuğun cinsel istismarı" suçlarından iki adet kaydının olduğu öğrenildi. 

Güvercinleri ezen Üsame E. Sirkeci Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelinin emniyette verdiği ifadesinde gece arkadaşında kaldıktan sonra sabah saatlerinde Eminönü Meydanı'na gezmeye geldiğini ve meydanda " U " dönüşü yaparken güvercinleri fark etmeyerek ezdiğini söylediği öğrenildi.

- İstanbul
EMİNÖNÜ MEYDANI'NDA GÜVERCİNLERİ EZEN KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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