EMİNÖNÜ MEYDANI'NDA ARİFE GÜNÜ'NDEKİ SAKİNLİK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
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EMİNÖNÜ MEYDANI'NDA ARİFE GÜNÜ'NDEKİ SAKİNLİK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Zeki GÜNAL / RAMAZAN Bayramı ve Arife Günü'nde alınan sokağa çıkma yasağı nedeniyle Eminönü Meydanı boş kaldı.

EMİNÖNÜ MEYDANI'NDA ARİFE GÜNÜ'NDEKİ SAKİNLİK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
23.05.2020 11:18 | Son Güncelleme: 23.05.2020 11:18

Zeki GÜNAL/ RAMAZAN Bayramı ve Arife Günü'nde alınan sokağa çıkma yasağı nedeniyle Eminönü Meydanı boş kaldı. Dezenfekte çalışmalarının yapıldığı meydandaki sakinlik havadan görüntülendi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı ve Arife Günü için sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 00.00'da başlayan yasak nedeniyle İstanbul'un sokkalarına ve meydanlarına sessizlik hakim oldu. Özellikle bayram öncesi yoğunluk oluşan Eminönü Meydanı da boş kaldı. Eminönü Meydanı'nı ekipler dezenfekte ederken, meydandaki sakinlik havadan görüntülendi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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