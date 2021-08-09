Eminönü'nde binanın çatı katındaki jeneratörde yangın
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eminönü'nde binanın çatı katındaki jeneratörde yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eminönü'nde binanın çatı katındaki jeneratörde yangınİSTANBUL Eminönü Mahmutpaşa yokuşu sokakta bir binanın çatı kısmında bulunan jeneratörde yangın çıktı.

Eminönü'nde binanın çatı katındaki jeneratörde yangın

İSTANBUL Eminönü Mahmutpaşa yokuşu sokakta bir binanın çatı kısmında bulunan jeneratörde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın klima motorlarına da sıçradı. Yangında yükselen dumanlar paniğe yol açarken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Eminönü'nde binanın çatı katındaki jeneratörde yangın
Eminönü'nde binanın çatı katındaki jeneratörde yangın
Eminönü'nde binanın çatı katındaki jeneratörde yangın
Eminönü'nde binanın çatı katındaki jeneratörde yangın
Eminönü'nde binanın çatı katındaki jeneratörde yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sümer Avcı

Yunanistan'ın Zakintos Adası'nda yangın söndürme uçağı düştü
Yunanistan'ın Zakintos Adası'nda yangın söndürme uçağı düştü
Köyceğiz yangını Denizli sınırına dayandı
Köyceğiz yangını Denizli sınırına dayandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Özhaseki Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Haluk Levent Şahan Gökbakar İbrahim Çelikkol
Spor Burak Elmas Fatih Terim Hakan Reçber Oğulcan Çağlayan Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Eminönü'nde binanın çatı katındaki jeneratörde yangın - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.8.2021 17:47:58. #1.14#

title