Eminönü'nde binanın çatı katındaki jeneratörde yangın

Eminönü'nde binanın çatı katındaki jeneratörde yangınİSTANBUL Eminönü Mahmutpaşa yokuşu sokakta bir binanın çatı kısmında bulunan jeneratörde yangın çıktı.

Eminönü'nde binanın çatı katındaki jeneratörde yangın

İSTANBUL Eminönü Mahmutpaşa yokuşu sokakta bir binanın çatı kısmında bulunan jeneratörde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın klima motorlarına da sıçradı. Yangında yükselen dumanlar paniğe yol açarken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sümer Avcı