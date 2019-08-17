EMİNÖNÜ'DE SU BASAN ALT GEÇİTTE TAHLİYE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

17.08.2019 23:51

EMİNÖNÜ alt geçitte su tahliye çalışmaları devam ediyor.

İstanbul'da kuvvetli yağış en çok Eminönü'nü etkiledi. Alt geçitler su altında kaldı, işyerlerini su bastı. Eminönü çarşısının da bulunduğu alt geçit sular altında kaldı. Alt geçicin su tahliye çalışmaları akşam saatlerinde de devam etti. Çarşıda esnaf, eşyalarını büyük poşetlerle dışarıya çıkardı. Çalışmaların gece boyunca da devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA