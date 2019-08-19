Eminönü alt geçidine sular böyle doldu

Eminönü alt geçidine sular böyle doldu

İstanbul'u vuran sağanak yağışta sel sularının Eminönü alt geçidine dolma anı kameralara yansıdı.

19.08.2019 17:23
Eminönü alt geçidine sular böyle doldu

İstanbul'u vuran sağanak yağışta sel sularının Eminönü alt geçidine dolma anı kameralara yansıdı.

İstanbul'u geçtiğimiz Cumartesi günü vuran sağanak yağış, özellikle Fatih Eminönü çevresinde etkili oldu. Sel sularının Eminönü'nde araçların kullandığı alt geçide dolma anı güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde yağmurla birlikte birikmeye başlayan sel suları, kısa sürede alt geçidi dolduruyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.