Eminönü alt geçidinde son durum

19.08.2019 08:34

İSTANBUL'DA etkili olan şiddetli yağış sonrası sular altında kalan Eminönü Alt geçidinde temizlik çalışmaları sona erdi. Zabıta ekipleri tarafından giriş, çıkışları demir bariyelerle kapatılan altgeçit sabah saatlerinde vatandaşlar tarafından kullanıldı. Zabıta ekiplerinin durumu fark etmesi üzerine geçit yeniden yaya trafiğine kapatıldı.

İstanbul'da geçen Cumartesi günü yaşanan şiddetli sağanak yağışta sular altında kalan Eminönü Altgeçitte temizlik çalışmaları dün akşam saatlerinde sona erdi. Çalışmaların ardından zabıta ekipleri tarafından demir bariyerlerle çevrilen alt geçidin sabah saatlerinde vatandaşlar tarafından kullanıldığı görüldü. Zabıta ekiplerinin durumu fark etmesi üzerine alt geçit yeniden çift taraflı yaya trafiğine kapatıldı. Bölgede herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için zabıta ekiplerinin bekleyişi sürüyor. Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden bir heyetin gün içinde alt geçide gelerek esnafla hasar tespiti konusunda bir görüşme yapması bekleniyor.



Kaynak: DHA

- Meriç