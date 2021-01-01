Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nın ilk kısmı açıldı - Ekrem İmamoğlu
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Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nın ilk kısmı açıldı - Ekrem İmamoğlu

01.01.2021 18:28 | Son Güncelleme: 01.01.2021 18:32

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşması Törene katılanların tramvaya binerek seyahat etmesi İSTANBUL - Eminönü-Alibeyköy Tramvayı'nın Cibali - Alibeyköy Cep Otogarı arasındaki ilk kısmı, Feshane Otoparkı Bahçesinde düzenlenen törenle açıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşması

Törene katılanların tramvaya binerek seyahat etmesi İSTANBUL - Eminönü-Alibeyköy Tramvayı'nın Cibali - Alibeyköy Cep Otogarı arasındaki ilk kısmı, Feshane Otoparkı Bahçesinde düzenlenen törenle açıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, açılış programına katılarak konuşma yaptı.

Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nın ilk kısmı açıldı - Ekrem İmamoğlu
Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nın ilk kısmı açıldı - Ekrem İmamoğlu
Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nın ilk kısmı açıldı - Ekrem İmamoğlu
Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nın ilk kısmı açıldı - Ekrem İmamoğlu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Burak Mehmetefendioğlu

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