Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nın ilk kısmı açıldı - Ekrem İmamoğlu
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşması Törene katılanların tramvaya binerek seyahat etmesi İSTANBUL - Eminönü-Alibeyköy Tramvayı'nın Cibali - Alibeyköy Cep Otogarı arasındaki ilk kısmı, Feshane Otoparkı Bahçesinde düzenlenen törenle açıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşması
Törene katılanların tramvaya binerek seyahat etmesi İSTANBUL - Eminönü-Alibeyköy Tramvayı'nın Cibali - Alibeyköy Cep Otogarı arasındaki ilk kısmı, Feshane Otoparkı Bahçesinde düzenlenen törenle açıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, açılış programına katılarak konuşma yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Burak Mehmetefendioğlu