Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı 2022'nin sonunda tamamlanacak - Haberler
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Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı 2022'nin sonunda tamamlanacak

Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı 2022'nin sonunda tamamlanacak
AA / Mücahit Türetken - Haberler | Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nın Küçükpazar ve Eminönü istasyonlarının, 2022 sonunda tamamlanacağını bildirdi.

EMİNÖNÜ, İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nın Küçükpazar ve Eminönü istasyonlarının, 2022 sonunda tamamlanacağını bildirdi.

İBB'den yapılan açıklamaya göre Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eyüpsultan'da saha incelemelerinde bulundu.

Haliç kıyısında inceleme gezisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan İmamoğlu, Haliç kıyısının dönüşüm çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

İmamoğlu, Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nın Küçükpazar ve Eminönü istasyonlarının ise 2022 yılı sonunda tamamlanacağını kaydetti.

Eski İBB Başkanı merhum Kadir Topbaş döneminde 2016'da, yapımına başlanan Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nın ilk etabı, 1 Ocak 2021'de açılmıştı.

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AA / Mücahit Türetken - Son Dakika Haberleri

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