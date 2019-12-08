: Eminoğlu: "Amacımız hem burada geleneksel, kültürel değerlerimizi kardeşlerimize, öğrencilerimize...

08.12.2019 13:25 | Son Güncelleme: 08.12.2019 13:27

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı Enes Eminoğlu, Temel gayelerinin geçmişten geleceğe köprü kurmak olduğunu aktararak, "Yani hem burada geleneksel, kültürel değerlerimizi kardeşlerimize, öğrencilerimize yansıtabilmek hem de bugünün modern kültür ve sanatıyla bir farkındalık, zemin oluşturabilmek gençlerimize." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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