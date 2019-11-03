Emino¨nu¨'ndeki Tarihi Balıkc¸ı Tekneleri Kaldırılıyor mu?

03.11.2019 12:46

İBB ile 2007 yılında 10 yıllık sözleşme yapan balık-ekmek teknelerinin işletmecileri 2017'de sözleşme süresinin dolmasından sonra her yıl otomatik olarak yenilenen sözleşmeyle işlerine devam ediyorlardı. Ancak Ekim ayının başında İBB esnafa sözleşmenin 1 Kasım itibariyle yenilenmeyeceğini bildirdi.