Emino¨nu¨'ndeki Tarihi Balıkc¸ı Tekneleri Kaldırılıyor mu?

Emino¨nu¨'ndeki Tarihi Balıkc¸ı Tekneleri Kaldırılıyor mu?

İBB ile 2007 yılında 10 yıllık sözleşme yapan balık-ekmek teknelerinin işletmecileri 2017'de sözleşme süresinin dolmasından sonra her yıl otomatik olarak yenilenen sözleşmeyle işlerine devam ediyorlardı.

03.11.2019 12:46

İBB ile 2007 yılında 10 yıllık sözleşme yapan balık-ekmek teknelerinin işletmecileri 2017'de sözleşme süresinin dolmasından sonra her yıl otomatik olarak yenilenen sözleşmeyle işlerine devam ediyorlardı. Ancak Ekim ayının başında İBB esnafa sözleşmenin 1 Kasım itibariyle yenilenmeyeceğini bildirdi.



VİDEO: Emino¨nu¨'ndeki Tarihi Balıkc¸ı Tekneleri Kaldırılıyor mu?
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