Emino¨nu¨'ndeki Tarihi Balıkc¸ı Tekneleri Kaldırılıyor mu?
İBB ile 2007 yılında 10 yıllık sözleşme yapan balık-ekmek teknelerinin işletmecileri 2017'de sözleşme süresinin dolmasından sonra her yıl otomatik olarak yenilenen sözleşmeyle işlerine devam ediyorlardı.
İBB ile 2007 yılında 10 yıllık sözleşme yapan balık-ekmek teknelerinin işletmecileri 2017'de sözleşme süresinin dolmasından sonra her yıl otomatik olarak yenilenen sözleşmeyle işlerine devam ediyorlardı. Ancak Ekim ayının başında İBB esnafa sözleşmenin 1 Kasım itibariyle yenilenmeyeceğini bildirdi.
VİDEO: Emino¨nu¨'ndeki Tarihi Balıkc¸ı Tekneleri Kaldırılıyor mu?