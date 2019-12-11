Eminevim kentsel dönüşüm modelini tanıttı

11.12.2019 14:00 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:00

Eminevim, düzenlediği sempozyumda faizsiz finans sistemiyle gerçekleştireceği kentsel dönüşüm modelinin detaylarını ilk kez paylaştı.

Şirketin açıklamasına göre, İzmir Tepekule Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen "Eminevim Türkiye Gayrimenkul Sektörü ve Deprem Gerçeği ile Kentsel Dönüşüm Sempozyumu"nda gayrimenkul sektöründe faizsiz finans sistemlerini ve kentsel dönüşümün geleceği konuşuldu.

Sektörün önde gelen temsilcilerini ve akademisyenlerini buluşturan etkinlik, 3 farklı oturumla gerçekleştirildi.

Gayrimenkul sektöründe faizsiz sistemlerin ele alındığı ilk oturumda konuşan Eminevim Türkiye Satış Direktörü Sezai Gök, son yıllarda büyük talep gören faizsiz konut ve otomobil edindirme sisteminin pazardaki hacmi ve sektörün geleceğine ilişkin beklentileri anlattı.

Gök, faizsiz elbirliği sistemiyle 29 yıldır dar ve orta gelirli on binlerce aileyi ev ve araç sahibi yaptıklarını kaydederek, yeni bir sektörün doğmasına vesile olduklarını ve hacmi 20 milyar TL düzeyinde olan bir pazarın Türk ekonomisine kazandırıldığını bildirdi.

Sezai Gök, "Elbirliği sisteminin geçtiğimiz yıl toplamda 276 bin olan ipotekli konut satışlarının yüzde 4'ünü gerçekleştirdi. Sistemin bu başarısı enerji, tarım ve hayvancılık gibi farklı sektörlerden sonra kentsel dönüşümde de uygulanmaya başlandı." ifadelerini kullandı.

Kentsel dönüşüm ihtiyacı faizsiz sistemle karşılanacak

Eminevim'in konut ve araç pazarındaki 29 yıllık deneyimini kentsel dönüşüme taşıdığını belirten Gök, kentsel dönüşümde yaşanan finansal tıkanıklığa çare olacaklarını ve dönüşümün hızlanmasına katkıda bulunacaklarını vurguladı.

Depreme dayanıksız, kaçak ve kalitesiz yapıların oluşturduğu tehlikelerden bahseden Gök, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye nüfusunun yüzde 92'si kentlerde yaşıyor ve bu kentlerin yüzde 90'ı birinci ve ikinci derece deprem kuşağı üzerinde bulunuyor. 2030 ve sonraki yıllarda da şehirlerde oturanların sayısında önemli bir artış öngörülüyor. Bu açıdan baktığımızda riskli konutlar konusunda bir çözüm üretmenin ve acil bir önlem alınması zorunluluğuyla karşı karşıyayız. Biz de burada başlatılan yenilenmeyi hızlandırmak ve sektörde yaşanan finansal soruna bir çözüm sunmak için 29 yıllık tecrübemizi kentsel dönüşüme taşıdık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hedeflediği yıllık 300 bin konutun yüzde 3'ünü faizsiz elbirliği sistemiyle dönüşümden geçirmeyi hedefliyoruz."

Gök, sundukları çözümle sektördeki finansal tıkanıklığın aşılması ve dönüşümün hızlanmasının amaçlandığını kaydederek, sistem sayesinde düşük bir organizasyon bedeli ile kentsel dönüşüm maliyetlerinin 60 ay vadeye bölünerek faizsiz taksitlerle ödeme kolaylığı sağlanacağını aktardı.

Sezai Gök, müteahhitlerin de kendi projeleri için yararlanabileceği bu sistemle 5 yılda 50 binden fazla konutun dönüşümünün sağlanabileceğini sözlerine bildirdi.

Kaynak: AA