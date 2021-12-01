Eminevim İnsan Kaynakları ve Destek Genel Müdür Yardımcılığına finans sektöründen yönetici ataması - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eminevim İnsan Kaynakları ve Destek Genel Müdür Yardımcılığına finans sektöründen yönetici ataması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Eminevim İnsan Kaynakları ve Destek Genel Müdür Yardımcılığına finans sektöründen yönetici ataması

İnsan kaynakları yönetiminin tecrübeli ismi Dr. İrfan Gültaş, Eminevim İnsan Kaynakları ve Destek Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi.

İnsan kaynakları yönetiminin tecrübeli ismi Dr. İrfan Gültaş, Eminevim İnsan Kaynakları ve Destek Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi.

Türkiye'nin 122 noktasında 1500'ü aşkın çalışana sahip Eminevim'in insan kaynakları süreçlerine, yapılan yeni atamayla Dr. İrfan Gültaş liderlik edecek. Ulusal ve uluslararası ölçekteki farklı şirketlerde 25 yılı aşkın bir tecrübeye sahip olan Gültaş, tasarruf finansman sektörünün kurucusu ve lider şirketi Eminevim'in büyüme hedefleri doğrultusunda insan kaynakları stratejilerinin belirlenmesi, çalışan bağlılığının desteklenmesi, performans odaklı ve yenilikçi bir kurumsal kültür oluşturulması kapsamında gerçekleştirilecek İnsan kaynakları uygulamalarının yönetiminden sorumlu olacak.

Dr. İrfan Gültaş hakkında

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'ndeki lisans eğitiminin ardından İstanbul Üniversitesi'nde Davranış Bilimleri alanında yüksek lisansını ve aynı üniversitede İnsan Kaynakları alanında doktora eğitimini tamamlamıştır. İnsan Kaynakları alanında bankacılık, perakende, hızlı tüketim ve hizmet sektörlerinde ulusal ve uluslararası ölçekteki farklı şirketlerde 25 yılı aşkın tecrübesi bulunan Gültaş, finans alanında Türkiye Finans Katılım Bankası ve son olarak Vakıf Katılım Bankasında üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. - İSTANBUL

Eminevim İnsan Kaynakları ve Destek Genel Müdür Yardımcılığına finans sektöründen yönetici ataması

Merkez Bankası, 128 milyar doların nereye gittiğini açıkladı: Reel sektör, finans kesimi ve kamu kurumlarının ihtiyaçları karşılandı

Merkez Bankası, 128 milyar doların nereye gittiğini açıkladı: Reel sektör, finans kesimi ve kamu kurumlarının ihtiyaçları karşılandı

 Türkiye OECD ülkeleri arasında en fazla büyüyen ikinci ülke oldu

Türkiye OECD ülkeleri arasında en fazla büyüyen ikinci ülke oldu

 Son dakika haberi: Ticaret Bakanı Muş: 'Türkiye, ihracatla büyümeye devam ediyor.

Son dakika haberi: Ticaret Bakanı Muş: "Türkiye, ihracatla büyümeye devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title