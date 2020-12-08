Eminevim'e dava mı açıldı? TOKİ Eminevim' dava mı açacak? Eminevim'e neden dava açılıyor?

TOKİ reklamlarında ismini izinsiz kullandığı gerekçesiyle Eminevim firmasına yasal süreç başlatacağını açıkladı. Gelişme sonrası vatandaşlar TOKİ Eminevim' dava mı açacak, Eminevim'e neden dava açılıyor ve Eminevim'e dava mı açıldı gibi aramalar yapıldı.

TOKİ'den yapılan açıklamada, son günlerde Emin Grup AŞ'nin (Eminevim) bir kamu kurumu olan TOKİ'nin adını izinsiz kullanarak reklam yaptığı ifade edildi. Sosyal medyada gündem olan konu sonrası Eminevim'e dava mı açıldı, TOKİ Eminevim' dava mı açacak, Eminevim'e neden dava açılıyor, merak edildi.

EMİNEVİM'E DAVA MI AÇILDI?

TOKİ'nin kamuoyundaki olumlu algısını zedelediği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugüne kadar 1 milyona yakın konut üretip yaklaşık 5 milyon vatandaşımızı ev sahibi yapan kamu kurumu olarak, TOKİ ismini reklamlarında izinsiz bir şekilde kullanan ve idaremizle hiçbir ilişkisi bulunmayan şirket hakkında yasal süreç başlatılacaktır."