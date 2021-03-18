Eminevim'den BDDK uyum sürecinde günlük teslimat rekoru
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Eminevim'den BDDK uyum sürecinde günlük teslimat rekoru

18.03.2021 14:19 | Son Güncelleme: 18.03.2021 14:49
Eminevim'den BDDK uyum sürecinde günlük teslimat rekoru

Türkiye'de faizsiz Elbirliği Sistemi ile hizmet veren Eminevim, BDDK uyum sürecine teslimat rekoruyla başladı.

Türkiye'de faizsiz Elbirliği Sistemi ile hizmet veren Eminevim, BDDK uyum sürecine teslimat rekoruyla başladı.

Eminevim'den yapılan açıklamaya göre, 18 Mart tarihinde gerçekleşen teslimatta Eminevim, 332 müşterisine ev ve aracını teslim etti ve bu yıl günlük yapılan en yüksek teslimatı gerçekleştirdi. Mart ayı içinde bir günde yapılan 332 teslimatla ekonomiye de 40 milyon TL seviyesinde bir katkı sağlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emin Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı M. Musab Üstün, BDDK uyum süreci ve sonrasına hazır olduklarını belirterek, "Bir günde gerçekleştirdiğimiz teslimatla 332 adet ev ve aracı müşterilerimize teslim ettik. 160'ı ev ve 172'si araç olmak üzere toplam 332 teslimatla ülkemizin ekonomisine 40 milyon TL değerinde nakit girişi sağladık." ifadelerini kullandı.

Üstün, teslimatlarda başarılı grafiği bu yıl da sürdürdüklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Yaptığımız 332 ev ve araç teslimatını bir günde gerçekleştirerek yılın günlük teslimat rekorunu kırdık. İçinde bulunduğumuz salgına rağmen yıl sonuna kadar belirlediğimiz yıllık 27 bin teslimat hedefimize ulaşmayı ve ülkemizin ekonomisine yapacağımız katkıyı da yüzde 19 daha fazla artırmayı planlıyoruz. Genel tabloda ise bugüne kadarki toplam sürede 182 bini aşkın kişinin faiz ödemeden ev ve araç sahibi olabilmesi için finansal kaynak sağladık. Geride kalan sürede de teslimatlarımızı aralıksız sürdürerek toplam teslimatımızı 200 binin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz."

Eminevim'den BDDK uyum sürecinde günlük teslimat rekoru

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu

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