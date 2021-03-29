Eminevim çöktü mü? Eminevim batıyor mu 2021? Eminevim sahibi kim? Emin Üstün kimdir?

Eminevim, Tasarruf Finansman Kanunu'nun altı aylık uyum sürecine 300 milyon TL sermaye gücüyle hazır olduğunu duyurmuştu. Eminevim çöktü mü? Eminevim batıyor mu 2021? Eminevim sahibi kim? Emin Üstün kimdir?

Eminevim, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen ve şirketlere 100 milyon TL sermaye şartı getiren Tasarruf Finansman Kanunu'nun altı aylık uyum sürecine 300 milyon TL sermaye gücüyle hazır olduğunu duyurmuştu. Eminevim'in hakkında haberler merak ediliyor. Peki, Eminevim çöktü mü? Eminevim batıyor mu 2021? Eminevim sahibi kim? Emin Üstün kimdir? İşte detaylar...

EMİNEVİM ÇÖKTÜ MÜ? EMİNEVİM BATIYOR MU 2021?

Eminevim, 4 Mart 2021 tarihinde kabul edilen veresmi gazetede yer alan habere göre, Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu'yla şirketlerin başvuru ve uyum süreci başladı. Şirketlerin kuruluş ve çalışma esasları ile finansman sözleşmelerine ilişkin düzenlemeler içeren kanunla bazı yükümlülüklerin yanında 100 milyon TL'lik sermaye şartı da getirilmişti.

Şu anda Eminevim yapısı ve çalışma temposuna devam ediyor.

EMİNEVİM SAHİBİ KİM?

Eminevim'in kurucusu iş adamı Emin Üstün'dür. Emin Üstün 8 Temmuz 1951 yılında Bolu ilinin Gerede ilçesinde dünyaya geldi. Lise öğrenimine 1966'da başladı. Kastamonu Erkek Sanat Enstitüsü'nde torna tesviye bölümünde eğitim gördü ve 1969 yılında okulunu tamamladı. 1969-1974 yılları arasında İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Galatasaray Mühendislik Yüksek Okulu (Yıldız Teknik Üniversitesi) Makine Mühendisliği bölümünü bitirdi.

Emin Üstün, 1973 yılında LİFSAN Hidrolik Sanayi Şirketini kurdu. 1987 yılında GENTAŞ'ı kurdu. 1991 yılında, halen aktif olarak devam eden Eminotomotiv'i kurdu. Başarılı iş adamı, 2005 yılında otomobildeki Elbirliği Sistemini konuta uyarlayarak, faizsiz ev alımını sağlayan organizasyon Eminevim'i kurdu. Şu an ülke genelinde 60'tan fazla ilde toplam 103 şubesi bulunuyor.

Eminevim - Eminotomotiv, Eminotomotiv 2. El, Emin Gayrimenkul Geliştirme, Emin Tarım ve Hayvancılık, Emin Enerji, Emin Sigorta şirketlerini bünyesinde toplayan Emin Grup'un Kurucu Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı üstleniyordu.Emin Üstün, Aralık 2019 yılında kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.