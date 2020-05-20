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Eminevim 160 bininci teslimatı gerçekleştirdi

Eminevim, 2020'nin ilk 4 ayında, yaşanan salgına rağmen teslimatlarını yüzde 41 artırarak 7 bin 500 kişiyi daha ev ve araç sahibi yaptı.

Eminevim 160 bininci teslimatı gerçekleştirdi
20.05.2020 09:56 | Son Güncelleme: 20.05.2020 09:56

Eminevim, 2020'nin ilk 4 ayında, yaşanan salgına rağmen teslimatlarını yüzde 41 artırarak 7 bin 500 kişiyi daha ev ve araç sahibi yaptı. Sistemden faydalanarak ev ve araç sahibi olanların toplam sayısı da 160 bine ulaştı.

Eminevim'den yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket, araç ve konut pazarında uyguladığı faizsiz Elbirliği Sistemi ile teslimatlarını sürdürmeye devam ediyor.

2020 yılının ilk 4 ayında teslimatlarını yüzde 41 artırarak 7 bin 500 kişiyi daha faiz ödemeden ev ve araç sahibi yapan firma, hizmet vermeye başladığı 1991 yılından bu yana toplamda 160 bin teslimat gerçekleştirmiş oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emin Grup İcra Kurulu Başkanı A. Sefa Üstün, insanların ev ve araç ihtiyaçlarını faizsiz, gelirine göre taksitlerle ve küçük birikimlerle karşılayabilmekten mutluluk duyduklarını belirtti.

Faizsiz model Elbirliği Sistemi ile 160 bininci teslimata imza atabilmenin ülke ekonomisine sağlanan kazançlar bakımında oldukça gurur verici olduğunu aktaran Üstün, şunları kaydetti:

"Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan salgına rağmen, alınan tedbirler sayesinde 2020 yılında hizmetlerimiz aralıksız sürdü. Yapılan teslimatlarla yılın ilk 4 ayında ekonomiye 1,2 milyar TL'lik finansal katkısı sağladık. Bugüne kadar 160 bini aşkın kişiyi faiz ödemeden, bütçesine uygun taksitlerle ev ve araç sahibi yaptık.

Özellikle pek çok sektörün durma noktasına geldiği salgının ilk 4 aylık döneminde Eminevim'in yaptığı konut teslimatları aralıksız sürdü ve bu dönemde 3 bin 500'e yakın konut teslimatıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29'luk bir artış sağlandı. Aldığımız tedbirlerle 2020 yılının ilk 4 ayında toplam araç ve konut teslimatımızı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41'lik artışla 7 bin 500'e çıkarmayı başardık."

Üstün, aldıkları tedbirler çerçevesinde kesintisiz hizmete devam edeceklerini bildirdi.

Konut sahibi olma maliyetlerinin Elbirliği Sistemi ile önemli oranda düştüğünü ve sistemin konut pazarında önemli bir rol sahibi olduğunu belirten Üstün, yıl sonuna kadar 20 bin teslimat gerçekleştirmeyi hedeflediklerini aktardı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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