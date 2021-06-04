Eminem rekor kırdı
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Eminem rekor kırdı

Eminem rekor kırdı
Hürriyet - Haberler | Magazin

Eminem, Cordae ve JackHarlow ile bir araya geldiği yeni remix'i Killer'ı geçtiğimi günlerde yayımladı.

Eminem, Cordae ve JackHarlow ile bir araya geldiği yeni remix'i Killer'ı geçtiğimi günlerde yayımladı. Music To Be MurderedBy albümündeki parçanın yeni bir sürümü olan eser, rapçiden yeni bir dörtlük de içeriyor.

YouTube üzerinden sevenlerinin beğenisine sunulan şarkı, altı günde 5 milyon dinlenme sayısına ulaşarak, rekor kırdı. Kariyeri boyunca dünya çapında albümleri 130 milyondan, single'ları 389 milyondan fazla satan başarılı sanatçının son albümü Music To Be MurderedBy 17 Ocak 2020'de piyasaya sürülmüş ve 279 binden fazla satarak, Billboard Top 200 listesinde 1 numaraya çıkmıştı.

Kaynak: Hürriyet

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