Emine Yanıkoğlu'nun katiline iyi hal indirimi

ANKARA (İHA) - Ankara'da eşi Emine Yanıkoğlu'nu pompalı tüfekle öldüren Soner Yanıkoğlu'na iyi hal indirimi uygulanarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine müebbet hapis cezası verildi.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 2020 yılında meydana gelen olayda, kendisinden boşanmak isteyen eşi Emine Yanıkoğlu'nu pompalı tüfekle öldüren Soner Yanıkoğlu'nun yargılanmasına devam edildi.

Ankara 37. Ağır Ceza Mahkemesince görülen karar duruşmasında sanık Yanıkoğlu duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken taraf avukatları ve maktulün ailesi salonda hazır bulundu.

Mahkemeden iyi hal indirimi

Duruşmada son sözü dinlenen sanık Yanıkoğlu, "Öldürme gibi bir niyetim yoktu. Ettiği laflar erkeklik gururuma dokundu. Yanımda getirdiğim silahı arkadaşıma satmak için taşıdım. Böyle bir olay olduğu için pişmanım" dedi. Kararını açıklayan mahkeme, sanık hakkında 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında iyi hal indirimi uygulayarak müebbet hapis cezasına hükmetti. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa