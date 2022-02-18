Emine Yanıkoğlu'nu tüfekle öldüren eşi: "Emine'nin söylediği sözlere dayanamadım"

ANKARA (İHA) - Ankara'nın Keçiören ilçesinde 2020 yılında boşanmak isteyen eşini pompalı tüfekle vurarak öldürmekten yargılanan şahıs, duruşmada eşini söylediği sözlere dayanamadığı için öldürdüğünü söyledi.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 2020 yılında kendisinden boşanmak isteyen eşi Emine Yanıkoğlu'nu pompalı tüfekle vurarak öldüren Soner Yanıkoğlu'nun yargılanmasına Ankara 37. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Duruşmaya sanık Yanıkoğlu tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, taraf avukatları ve Emine Yanıkoğlu'nun ailesi de salonda hazır bulundu. Dosyaya gelen evrakların okunmasıyla başlayan duruşmada savcı, esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Mütalaada sanık Yanıkoğlu hakkında 'eşe karşı tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Savcı, mütalaasını sunmadan önce Soner Yanıkoğlu'nun öldürmeyi amaçladığı silahı yanında taşımasının göz önünde bulundurulduğunu söyledi.

Mütalaa sonrası söz isteyen sanık Yanıkoğlu, "Ben kimseyi tasarlayarak öldürmedim. Söylediği sözlere dayanamadım. Böyle bir olay yaşandığı için pişmanım" ifadelerini kullandı.

Mütalaaya karşı savunma için süre isteyen sanık avukatının talebini kabul eden mahkeme, duruşmayı 7 Mart'a erteledi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa