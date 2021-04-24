Emine Ün ile Tolga Karakaş boşanıyor
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Emine Ün ile Tolga Karakaş boşanıyor

Emine Ün ile Tolga Karakaş boşanıyor
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Son dönemde çeşitli markaların reklam yüzü olan oyuncu Emine Ün, 2012 yılında evlendiği iş insanı Tolga Karakaş ile boşanma kararı aldıklarını duyurdu. İşte detaylar...

Emine Ün ile eşi Tolga Karakaş'ın neden boşandığı merak konusu olurken, Emine Ün yaptığı açıklamada "Her şey insanlar için. Eşim Tolga ile tatlılıkla ve tüm güzellikleri dileyerek beraber ortak düşüncemiz neticesinde ayrılık kararı aldık. Bu dünyada ve ahirette dualarımız, birbirimiz için her zaman birdir" sözleri ile anlaşarak boşanma kararı aldıklarını ifade etti.

Ünlü oyuncu Emine Ün'ün, kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Emre Kınay ile evliliğinden dünyaya gelen Duru adında bir kızı var.

Emine Ün, 1997 yılında rahmetli İbrahim Erkal ile oynadığı 'Canısı' filmi ile hafızalara kazınmıştı.

Kaynak: Snob Magazin

Emine Ün, 9 yıllık eşi Tolga Karakaş ile boşanacaklarını duyurdu
Emine Ün, 9 yıllık eşi Tolga Karakaş ile boşanacaklarını duyurdu
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