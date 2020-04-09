Emine Teyze, maaşını kampanyaya bağışladı
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Emine Teyze, maaşını kampanyaya bağışladı

Emine Teyze, maaşını kampanyaya bağışladıSAKARYA'nın Akyazı ilçesinde yaşayan Emine Gündoğdu (82), emekli maaşı ve bayram ikramiyesini getiren jandarmaya teşekkür ederek, maaşını ve ikramiyesini 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı.

09.04.2020 15:11 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:11
Emine Teyze, maaşını kampanyaya bağışladı

Emine Teyze, maaşını kampanyaya bağışladı

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde yaşayan Emine Gündoğdu (82), emekli maaşı ve bayram ikramiyesini getiren jandarmaya teşekkür ederek, maaşını ve ikramiyesini 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı.

Akyazı Kuzuluk Topçusırtı Mahallesi'nde yaşayan Emine Gündoğdu ve İsmail Gündoğdu (83) çiftine jandarma ekibi bayram ikramiyesi ve maaşlarını getirdi. Emine Gündoğdu, maaş ve bayram ikramiyesini jandarmalara teslim ederek, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı. Maaş teslimi sırasında jandarma ekiplerine eşlik eden Topçusırtı Mahallesi Muhtarı Osman Boğaz, aileye teşekkür etti. Muhtar Osman Boğaz, "65 yaş üzeri ve engelli vatandaşlarımızın maaşlarını jandarma ekipleriyle dağıtırken yaşadık bu olayı. Yaşlı çiftimizin evine yaşlılık maaşlarını ve bayram ikramiyelerini vermeye gittiğimizde yaşlı amcaya 535 TL maaşını verdik, teyzeye bin 535 TL ikramiyesi ve maaşını vermek istediğimizde bize, 'Evlatlarım ben bu maaşımı ve ikramiyeyi 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışlamak istiyorum' dedi. Peki teyze siz 535 TL ile nasıl geçineceksiniz diye sorunca 'Sizler varsınız, yardımcı olursunuz' dedi." diye konuştu.

535 TL'lik yaşlılık maaşı ve bin TL'lik ikramiyeyi 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışlayan 4 çocuk annesi Emine Gündoğdu, "Maaşımı almadım. Maaşımı jandarmaya verdim, yardım da getirmeyin bana dedim çünkü damadım bana destek oluyor dedim. Ben depremde bile göç ettiğimde çalışmaya ara vermedim. Fındık zamanına kadar çapa yaptım, sonra fındığa gittim. Ben alma tarafında değilim, verme tarafında olmaya çalışıyorum." dedi.


Kaynak: DHA

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