Emine nineye yeni hayat

11.10.2019 09:50

İZMİR'in Bornova ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde harabe görünümündeki evde yaşayan Emine Bertil (82) ve oğlu Murat Bertil (45), duyarlı vatandaşlar ve Türk Kızılay İzmir Şubesi'nin destekleriyle yeni bir ev ve sağlığına kavuştu. Kulakları duymayan, işitme cihazını fareler kemiren Emine nine, yeni işitme cihazıyla uzun süreden sonra oğlunun sesini duydu.

Pınarbaşı'nda 20 yıldır duvarları rutubetli, doğramaları çürük, zemini taş olan eşyaları eski bir evde iş oldukça inşaatlarda çalışan oğlu ile yaşam mücadelesi veren Emine Bertil'e Türk Kızılay şefkat elini uzattı. Düzenli olarak 450 TL'lik yaşlılık aylığı alan Emine ninenin 4 yıl önce fareler kemirdiği için çalışmayan işitme cihazı da yenilendi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Polikliniği'nde muayene edilen Emine ninenin kulağına yeni cihazı takıldı. Emine nine, 4 yıl sonra ilk kez oğlunun sesini duyunca yüzünü bir gülümseme kapladı. Hayırseverler Zehra Tatış ve Gamze Tutlu'nun desteğiyle yine aynı mahallede duvarları tertemiz yeni bir eve kavuşan Emine nine, tertemiz battaniyelerle ısındı. Emine ninenin, kendisine yardım edenlere "Ben hayatım boyunca böyle bir evde kalmadım" demesi yürekleri burktu. Emine nine, işitme cihazıyla 4 yıldır duymayan kulaklarının duymasına sevindiğini belirterek, "Artık daha rahatım. Duymayınca derdimi de anlatamıyordum. Çok mutluyum" dedi.

Kaynak: DHA

EVİN ÜÇ AYLIK KİRASI ÖDENDİHayırsever Zehra Tatış, temiz ve bakımlı bir ev bulduktan sonra Kızılay ekibi ile birlikte evin boyattıklarını, eşyaları yenilediklerini anlattı. Evin, elektrik ve ilaçlama ihtiyaçlarını karşılayan Kızılay, evin 500 TL'lik aylık kirasının 3 aylık bedelini ödedi. Türk Kızılayı İzmir Şube Başkanı Kerem Baykalmış, şunları söyledi:"Emine nine, çok zor şartlarda hayatını sürdürmeye çalışıyordu. Oğluyla beraber yaşıyor. Aynı zamanda sağlık problemleri de var. Ciddi anlamda işitme kaybı söz konusu. Söylenenleri duyamıyor. Bu da onun günlük hayatını sürdürmesini engelliyor. Bağışçılarımızın bize ulaştırdığı halı, televizyon gibi ev eşyalarını temin ettik. Aynı zamanda sağlık taramasını yaptırdık. Hastane ve bağışçılarımızın desteği ile kendisine bir kulaklık temin ettik. Kulaklık da kendisine takıldı. Bizleri duyabiliyor. Bizi en duygulandıran sözü de 'Ben hayatım boyunca böyle bir evde kalmadım' oldu. Ben bu vesileyle çok değerli bağışçılarımıza çok teşeşkkür ediyorum. Kızılay'ın kuruluş amacı insanlara yardım etmek, onlara nefes olmak, evlerinde aşları yoksa AŞ verebilmek, bacaları tütmüyorsa bacalarını tüttürebilmek."