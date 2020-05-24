Emine Nine'ye hiç kutlamadığı doğum gününde sürpriz İZMİR'in Bornova ilçesinde Kızılay ekipleri, bugüne kadar hiç doğum gününü kutlamayan Emine Berkil'e (82) yaş gününde sürpriz yaptı.

İZMİR'in Bornova ilçesinde Kızılay ekipleri, bugüne kadar hiç doğum gününü kutlamayan Emine Berkil'e (82) yaş gününde sürpriz yaptı.

Pınarbaşı Mahallesi'nde yaklaşık 20 yıl boyunca eski bir evde oğlu Murat Bertil (45) ile yaşayan Emine Bertil'e, geçen yıl Türk Kızılay şefkat elini uzattı. Berkil ve oğlu, hayırseverlerin desteğiyle bulunan temiz ve bakımlı bir eve yerleştirildi. Ayrıca düzenli olarak 450 liralık yaşlılık aylığı alan Emine Berkil'in 5 yıl önce fareler kemirdiği için çalışmayan işitme cihazı da yenilendi. Büyük mutluluk yaşayan Berkil, "Oğlum" diye hitap ettiği Türk Kızılay İzmir Şube Başkanı Kerem Baykalmış ile çektirdiği fotoğrafı da başköşesine astı.

Harabe evden kurtularak daha sağlıklı bir ortama kavuşan Emine Berkil için Kızılay görevlileri sürpriz bir doğum günü hazırladı. Bugüne kadar hiç doğun gününü kutlamayan Emine Berkil için pasta alınıp, 82'nci yaş günü kutlandı. Emine Berkil'in mutluluğu yüzüne yansıdı.Türk Kızılay İzmir Şube Başkanı Kerem Baykalmış, "Kendisini burada sağlıklı ve sıhhatli bir şekilde görmekten çok çok mutlu olduk. Kızılay'ın bu yardımseverlik ve paylaşımlarıyla ulaşabildiği insanların mutlulukları da bizleri ayrıca çok mutlu ediyor. Yapmış olduğumuz bu güzel vazifenin gönüllülük vazifesinin bu emanetin hakkını vermek manevi açıdan da bizleri çok mutlu ediyor. Ben bu vesileyle bu süreç içerisinde bizlerden desteğini esirgemeyen vatandaşlarımıza ayrıca bu evin teşrifatı da dahil olmak üzere bağışçılarımızla beraber gönüllü kardeşlerimize çok teşekkür ediyoruz. Paylaştıkça çoğaldığını bir kez daha görüyoruz. Türk Kızılay alan el ile veren el arasında köprü. Biz bu çalışmaları gönüllülük esasıyla yapıyoruz" dedi.

Emine Berkil ise, "Bugüne kadar hiç doğum günü kutlamadım. Görmedim. Allah sizden razı olsun. Hep dualarımdasınız hep aklımdasınız. Biz eski evde oğlumla beraber çok mutsuzduk. Orda korku içinde yaşıyorduk. Biz orda duymuş Kerem Bey oğlum. Geldi bize yeni ev buldu. Bizi buraya yerleştirdi. Allah razı olsun. Şimdi çok mutluyum. Çok rahatım. Hepinize dualar ederim. Çok teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: DHA