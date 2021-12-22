Emine MUSLU hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz Sungurbeyli köyü sakinlerinden Merhum Naim MUSLU'nun eşi Ömer, Halit ve Merhum Sönmez MUSLU'nun kardeşleri Muammer, Cengiz ve Muhammet Ali MUSLU'nun anneleri Hamit KOCAGÖZ, Yavuz EROĞLU, Halil AKÇAY, Ömer BAŞTUĞ ve Kadir ÖZTÜRK'ün kayınvalideleri Emine MUSLU hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün Kemaliye Caminde kılınacak ikindi namazını müteakip Emirler mezarlığında toprağa verilecektir. Merhumeye Cenab-ı ALLAH'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye Tel. Hamit KOCAGÖZ: 0536 854 74 98

22 Aralık 2021, Çarşamba

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