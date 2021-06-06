Emine Kuştepe kimdir?
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Emine Kuştepe kimdir?

Emine Kuştepe kimdir?
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Elazığ'daki depremde enkaz altında kalan"Azize Çelik" ile telefonla görüşen UMKE gönüllüsü Emine Kuştepe gündemin merak edilen isimleri arasında olmaya devam ediyor. Emine Kuştepe kimdir?

Elazığ depreminde enkaz altında kalan Azize Çelik ile yaptığı telefon görüşmesiyle gündem olan UMKE gönüllüsü Emine Kuştepe, pek çok kurumdan teşekkür plaketi de aldı. Peki, Emine Kuştepe kimdir?

EMİNE KUŞTEPE KİMDİR?

Adıyaman Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı UMKE'de görev yapan Emine Kuştepe tam profesyonel bir sağlık memurudur. İki çocuk annesi olan Kuştepe, göreve gelemeden önce ailesinden helallik istediği ortaya çıktı. O anları anlatan Kuştepe bir anne ve bir sağlıkçı olarak görevimi yerine getirdiğini söyledi.

EMİNE KUŞTEPE O ANLARI ANLATTI

Elazığ'da enkaz altında kalan 45 yaşındaki Azize Çelik ile dün geceden itibaren belirli periyotlarla görüşen ve 8 kişinin kurtarılmasını sağlayan UMKE Gönüllüsü sağlık personeli Emine Kuştepe o anları anlattı.

Elazığ'da yaşanan 6.8'lik deprem sonrası bir çok ilden arama kurtarma ekipleri kente sevk edildi. Adıyaman Ulusal Medical Kurtarma (UMKE) ekibinde gönüllü olarak görev yapan sağlık personeli Emine Kuştepe'de, arama kurtarma çalışmaları için kısa sürede Elazığ'a geldi. Merkeze bağlı Mustafapaşa Mahallesi'nde yıkılan 5 katlı apartmanda arama kurtarma çalışmasına katılan Kuştepe, enkaz altında kalan Azize Çelik ile telefon irtibatı kurdu. Geceden itibaren belirli aralıklarla soğukkanlı olarak görüşme yapan Kuştepe, Azize Çelik ile birlikte 8 kişinin hayatının kurtulmasına vesile oldu.

O anları anlatan Sağlık Personeli Emine Kuştepe, "Azize hanım ve diğer insanlar, takdir edersiniz ki bir deprem var, topraklı zeminin altındalar. Onlar hızlı hızlı soluk alıp verdikleri zaman ağız içlerine toprak karışacaktı. Ben aynı panikle yaklaşsaydım hem onların kalp ritmi değişecekti hem de solunum sıkıntısı yaşayacaktı. Bunu engellemek için tüm soğukkanlılığımla Azize hanımın anne olmasını kullandım. 'Nasıl ki doğum salonuna gittiğinde burnundan nefes alıp ağzından veriyorsan bütün çevrendekine bunu yaptır ki ağzına toprak daha az girsin ve daha rahat nefes alıp verebilesin' dedim ve hepsi öyle yaptı. Azize hanım bence 8 kişinin hayatını kurtarmak için yol, kol ve göz oldu. Ben bu başarıyı Azize hanımın bilincine ve daha çok panik olmamasına veriyorum. Çünkü Azize hanım dün geceden beri bizlerle iletişim halindeydi" diye konuştu.

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