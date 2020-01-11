Emine Köseler, CHP Gölbaşı İlçe Başkanlığına yeniden seçildi
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Emine Köseler, CHP Gölbaşı İlçe Başkanlığına yeniden seçildi

CHP Gölbaşı İlçe Başkanı Emine Köseler, bulunduğu göreve yeniden seçildi.

11.01.2020 19:08 | Son Güncelleme: 11.01.2020 19:24
Emine Köseler, CHP Gölbaşı İlçe Başkanlığına yeniden seçildi

CHP Gölbaşı İlçe Başkanı Emine Köseler, bulunduğu göreve yeniden seçildi.

Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda Emine Köseler ile İzzet 'nın listeleriyle seçime gidildi.

Oylamada Köseler 66, İzzet Kayabaşı ise 46 delegenin oyunu aldı.

Yeniden başkanlığa seçilen Köseler, seçimin kaybedeninin olmadığını, CHP'nin kazandığını belirterek, herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA
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