Emine Köseler, CHP Gölbaşı İlçe Başkanlığına yeniden seçildi
CHP Gölbaşı İlçe Başkanı Emine Köseler, bulunduğu göreve yeniden seçildi.
CHP Gölbaşı İlçe Başkanı Emine Köseler, bulunduğu göreve yeniden seçildi.
Gölbaşı Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda Emine Köseler ile İzzet Kayabaşı'nın listeleriyle seçime gidildi.
Oylamada Köseler 66, İzzet Kayabaşı ise 46 delegenin oyunu aldı.
Yeniden başkanlığa seçilen Köseler, seçimin kaybedeninin olmadığını, CHP'nin kazandığını belirterek, herkese teşekkür etti.