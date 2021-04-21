Emine hemşirenin pandemi servisinde hüzünlü iftarı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Emine hemşirenin pandemi servisinde hüzünlü iftarı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Şehir Hastanesi'nde pandemi servisinde çalışan 29 yıllık hemşire Emine Altunal, ailesinden uzak hastanede iftar yapmanın hüznünü yaşıyor.

Kayseri Şehir Hastanesi'nde pandemi servisinde çalışan 29 yıllık hemşire Emine Altunal, ailesinden uzak hastanede iftar yapmanın hüznünü yaşıyor. Orucunu açarken bile hastalarını düşünen Altunal, "Küçük çekirdek ailemize bile kavuşamaz olduk" dedi.

Kayseri Şehir Hastanesi, korona virüsle mücadelesine hız kesmeden devam ediyor. Kayseri'de korona virüsle mücadele de yükün büyük kısmını omuzlayan Kayseri Şehir Hastanesi çalışanları da hastalara şifa olabilmek için büyük fedakarlık sergiliyor. Pandemi servisinde çalışan 48 yaşındaki 29 yıllık hemşire Emine Altunal da, Ramazan ayında ailesinden uzakta iftar açmanın hüznünü yaşıyor. Nöbetlerinde servisinde kalan hastalarla yakından ilgilenen Altunal, ezanın okunmasıyla birlikte orucunu açarken bile hastaları düşünüyor.

İftarını İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri ile birlikte açan hemşire Emine Altunal, "29 yıllık hemşireyim belki hastane kapsamında en ağır denilebilecek yerlerde çalıştım. Yoğun bakımlarda, kardiyolojide, onkoloji de çalıştım. Pandemi de yorulduğum ve tükendiğim kadar hiçbir yerde yorulmadım ve tükenmedim. Siz bir tek maskenin altından nefes alamıyorsunuz ama biz burada 4-5 tane maske takarak çalışıyoruz. Bazen 'hepsini çıkarayım, ne olacaksa olsun' diyorum ama evdekiler düşünüyorum. Çocuğumu düşünüyorum. Onun yanına daha temiz gideyim ve hastalık götürmeyim diye maskeyi çok takıyorum" ifadelerini kullandı. Vatandaşlara uyarılarda bulunan Altunal, "Asla 'bana bir şey olmaz' demeyin. Çünkü oluyor. Gerçekten oluyor. Buradaki hastalarımız birkaç gün geçtikten sonra kendileri 'çok pişmanım, bana bir şey olmaz dedim, hiçbir şeye dikkat etmedim. Başıma bunlar geldi. Şu çektiğim ağrıların yüzde 1'ini çekeceğimi söyleselerdi asla tedbirsizlik yapmazdım' diyorlar. Hastalardan bunu birebir duyuyoruz. Özellikle tekrar söylüyorum, maske, mesafe ve temizlik" dedi.

"Küçük çekirdek ailemize bile kavuşamaz olduk"

Orucunu ailesinden ayrı açmanın buruk olduğunu dile getiren Emine Altunal, "Çok acı bir duygu. Her zaman 'eski Ramazanlar' diyorduk. Eski Ramazanları da geçtik. Küçük çekirdek ailemize bile kavuşamaz olduk. Çünkü arkadaşlarımız bir bir pozitif oluyorlar ve çok ağır atlatanlar oldukça sayımız azalıyor ve daha çok nöbete gelmek zorunda kalıyoruz. Nöbete geldikçe de aileden uzak iftarlarımız ve sahurlarımız çoğalıyor. Burada yarım yamalak iftarlar oluyor. Yemeğe başlıyorsun ve çorbayı daha bitirmeden hastanın birinin ateşi çıkıyor ve ona koşuyorsun. Başka bir hastanın ihtiyacı oluyor ve ona koşuyorsun. Yemek de parça parça olunca iftarında bir anlamı olmuyor. Bunlara rağmen sonuna kadar mücadelemiz devam ediyor ve etmeye de devam edecek" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Emine hemşirenin pandemi servisinde hüzünlü iftarı
Emine hemşirenin pandemi servisinde hüzünlü iftarı
Emine hemşirenin pandemi servisinde hüzünlü iftarı
Emine hemşirenin pandemi servisinde hüzünlü iftarı
Emine hemşirenin pandemi servisinde hüzünlü iftarı
Emine hemşirenin pandemi servisinde hüzünlü iftarı
Emine hemşirenin pandemi servisinde hüzünlü iftarı
Emine hemşirenin pandemi servisinde hüzünlü iftarı
Emine hemşirenin pandemi servisinde hüzünlü iftarı
Emine hemşirenin pandemi servisinde hüzünlü iftarı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Taksim'de yapımı devam eden caminin 12 metre çapındaki dev avizesi takıldı
Taksim'de yapımı devam eden caminin 12 metre çapındaki dev avizesi takıldı
Nusret, 'Nereden geldiğini unutma' diyerek paylaştı, binlerce kişinin takdirini topladı
Nusret, 'Nereden geldiğini unutma' diyerek paylaştı, binlerce kişinin takdirini topladı
Saha kenarında iftar açan futbolcuların sesine kulak verildi ve maç saatleri iftara göre düzenlendi
Saha kenarında iftar açan futbolcuların sesine kulak verildi ve maç saatleri iftara göre düzenlendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Derya Yanık Süleyman Soylu Yıldırım Akbulut
Magazin Hadise Müjde Ar Esra Erol Ezgi Mola
Spor Hakan Kutlu Ünal Karaman Sergen Yalçın Mete Kalkavan Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Emine hemşirenin pandemi servisinde hüzünlü iftarı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 22:49:19. #1.16#

title