Emine Erdoğan, Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi'ni ziyaret etti
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Emine Erdoğan, Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi'ni ziyaret etti

Emine Erdoğan, Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi'ni ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Türkiye'nin ilk tıbbi bitki bahçesi olarak 2005 yılında 14 dönümlük alana kurulan ve içerisinde 700'ü aşkın tıbbi bitki bulunan Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi'ni gezen Emine Erdoğan, burada yetiştirilen bitki türleri ve kullanım alanlarına ilişkin bilgi aldı.

Türkiye'nin ilk tıbbi bitki bahçesi olarak 2005 yılında 14 dönümlük alana kurulan ve içerisinde 700'ü aşkın tıbbi bitki bulunan Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi'ni gezen Emine Erdoğan, burada yetiştirilen bitki türleri ve kullanım alanlarına ilişkin bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Zeytinburnu Belediyesi bünyesinde bulunan Tıbbi Bitkiler Bahçesi'ni ziyaret etti. Türkiye'nin ilk tıbbi bitki bahçesi olarak 2005 yılında 14 dönümlük alana kurulan ve içerisinde 700'ü aşkın tıbbi bitki bulunan alanı gezen Erdoğan'a, burada yetiştirilen bitkiler tanıtıldı. Tıbbi Bitkiler Bahçesi Sorumlusu Merve Tınmaz, Emine Erdoğan'a bahçede bulunan hayıt, ekinezya, kedi otu, sığla ile lavanta ve civan perçemi bitkilerinin türleri ve bunların kullanım alanlarına ilişkin bilgi verdi. Emine Erdoğan, bahçede tabanında 52 haftalık tabiat takvimi, üzerinde güneş saati bulunan orijinal yapıyı inceleyerek, Tıbbi Bitkiler Bahçesi Danışmanı Murat Çekin'den yapının hikayesini dinledi. Ilıman ve sıcak iklim bitkilerinin yetiştirildiği serayı da gezen Erdoğan, bahçede tıbbi bitkilerin hasat edildikten sonra işlendiği ve tıbbi alanlarda kullanılmak üzere dönüştürüldüğü laboratuvar, herbaryum, tohum bankası ve kurutma odasının bulunduğu bölümü de gezdi. Erdoğan, kentte yaşayan çocukların hayvanlarla iç içe vakit geçirebilmesi amacıyla bahçe içerisinde kurulan küçük hayvanat bahçesini de ziyaret etti.

Emine Erdoğan'a ziyaretinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy eşlik etti. - İSTANBUL

Emine Erdoğan, Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi'ni ziyaret etti
Emine Erdoğan, Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi'ni ziyaret etti
Emine Erdoğan, Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi'ni ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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