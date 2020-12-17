Emine Erdoğan, "Yılın Basın Fotoğrafları 2020 Yarışması" ödül törenine katıldı
17.12.2020 12:02 | Son Güncelleme: 17.12.2020 12:26
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın konuşması Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Basın Fotoğrafları Ödül Töreni ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Yılın Basın...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın konuşması
Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Basın Fotoğrafları Ödül Töreni
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Yılın Basın Fotoğrafları 2020 yarışması ödül törenine katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş