Emine Erdoğan ve TBMM Başkanı Şentop Edirne'de
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Emine Erdoğan ve TBMM Başkanı Şentop Edirne'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Edirne'ye geldi.

Emine Erdoğan ve TBMM Başkanı Şentop Edirne'de
19.09.2020 20:03 | Son Güncelleme: 19.09.2020 20:11

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Edirne'ye geldi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp ve eşi Dr. Ayten Canalp ile birlikte protokol tarafından karşılanan Emine Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop ardından, Edirne'de Osmanlı Darüşşifası ve Osmanlı imaretinin modellemelerle anlatıldığı müzeler ile Dar-ül Hadis camisini ziyaret etti.

Daha sonra düzenlenen yemek organizasyonun da Vali Canalp tarafından, Erdoğan ve Şentop'a hediye takdim edildi.

(Şener Urfa/İHA)

Kaynak: İHA

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