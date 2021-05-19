Emine Erdoğan 'Van Gölü Sempozyumu' için Van'a geliyor
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Emine Erdoğan 'Van Gölü Sempozyumu' için Van'a geliyor

Emine Erdoğan 'Van Gölü Sempozyumu' için Van'a geliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Van Gölü Sempozyumu'na katılmak üzere Van'a geleceği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Van Gölü Sempozyumu'na katılmak üzere Van'a geleceği belirtildi.

1-2 Haziran tarihlerinde Van'da düzenlenecek olan Van Gölü Sempozyumu'nun hazırlık toplantısı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde gerçekleştirildi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ile düzenleme kurulu üyelerinin katıldığı toplantıda, sempozyum programı ve hazırlık süreci konuşuldu. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Hamdullah Şevli, Van Gölü Sempozyumu için hazırlıkların devam ettiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşleri Emine Erdoğan Hanımefendi ile Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'un yanı sıra üst düzey katılım beklediğimiz sempozyumumuzun Van Gölü için önemli çıktılarının olmasını temenni ediyoruz. Akademik açıdan da önemli bir talep oluştuğunu gördük. Ulusal ve uluslararası davetli konuşmacılarımız olacak" dedi.

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ise sempozyuma çok az zaman kaldığını belirterek, "Beklediğimizin üzerinde ilgi gördü. Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşleri Emine Erdoğan Hanımefendi ile Çevre ve Şehircilik Bakanımızın katılımları ve buradan çıkan sonuçlar ile ilgili yapılacaklar da çalışmamıza güçlü bir boyut kazandıracaktır" ifadelerini kullandı.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray da, Van Gölü Sempozyumu'nun şimdiden hayırlı olmasını dileyerek, "Gerek akademik anlamda gerek bürokratik ve sivil toplum anlamında önemli bir ilgi ile karşı karşıyayız. Sempozyumla bölgemizin kalkınması sürecinde önemli mesajlar alacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

(İHA)

Emine Erdoğan 'Van Gölü Sempozyumu' için Van'a geliyor
Emine Erdoğan 'Van Gölü Sempozyumu' için Van'a geliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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