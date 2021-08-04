Emine Erdoğan: Ülkemizin beraberliği bunun da üstesinden gelecek
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Emine Erdoğan: Ülkemizin beraberliği bunun da üstesinden gelecek

Emine Erdoğan: Ülkemizin beraberliği bunun da üstesinden gelecek
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, orman yangınlarına ilişkin "Ülkemizin birlik ve beraberliği bunun da üstesinden gelecek" mesajını paylaştı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, orman yangınlarına ilişkin "Ülkemizin birlik ve beraberliği bunun da üstesinden gelecek" mesajını paylaştı.

Emine Erdoğan, Twitter'daki hesabından, orman yangınları ile ilgili paylaşımda bulundu. Erdoğan, "Yanan ormanlarımızın tarifsiz acısını yaşarken, kahraman görevlilerimizle birlikte vatandaşlarımızın da her bir canlı için cansiparane mücadele ettiğine şahit olduk. Her bir yarayı saran şifalı elleriniz dert görmesin. Ülkemizin birlik ve beraberliği bunun da üstesinden gelecek" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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