Emine Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Angola Cumhurbaşkanının eşini misafir etti Açıklaması
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Emine Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Angola Cumhurbaşkanının eşini misafir etti Açıklaması

Emine Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Angola Cumhurbaşkanının eşini misafir etti Açıklaması
Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço'nun Türkiye ziyaretinin iki ülke ilişkilerini artıracağına inandığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço'nun Türkiye ziyaretinin iki ülke ilişkilerini artıracağına inandığını bildirdi.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço'nun eşi Ana Dias Lourenço'yu misafir etmekten büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Ana Dias Lourenço ile fotoğrafını da paylaşan Erdoğan, "Bu ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkilerimizi artıracağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Angola Cumhurbaşkanının eşini misafir etti Açıklaması
Emine Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Angola Cumhurbaşkanının eşini misafir etti Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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