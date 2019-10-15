Emine Erdoğan: "Türkiye (Brezilya ile birlikte) tütün kontrolü için tavsiye edilen ve tüm önlemleri...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın konuşması NUR SULTAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan; "Türkiye (Brezilya ile birlikte) tütün kontrolü için tavsiye edilen ve tüm önlemleri hayata geçiren iki ülkeden birisidir.
15.10.2019 20:04
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın konuşması
NUR SULTAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan; "Türkiye (Brezilya ile birlikte) tütün kontrolü için tavsiye edilen ve tüm önlemleri hayata geçiren iki ülkeden birisidir." dedi.
Kaynak: AA