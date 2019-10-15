Emine Erdoğan: "Türkiye (Brezilya ile birlikte) tütün kontrolü için tavsiye edilen ve tüm önlemleri...

Emine Erdoğan: "Türkiye (Brezilya ile birlikte) tütün kontrolü için tavsiye edilen ve tüm önlemleri...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın konuşması NUR SULTAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan; "Türkiye (Brezilya ile birlikte) tütün kontrolü için tavsiye edilen ve tüm önlemleri hayata geçiren iki ülkeden birisidir.

15.10.2019 20:04
Emine Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın konuşması

NUR SULTAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan; "Türkiye (Brezilya ile birlikte) tütün kontrolü için tavsiye edilen ve tüm önlemleri hayata geçiren iki ülkeden birisidir." dedi.

Kaynak: AA
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