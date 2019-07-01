Emine Erdoğan, Tokyo Camii'ni ziyaret etti

Emine Erdoğan, Tokyo Camii'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Japonya'da Tokyo Camii'ni ziyaret etti.

Emine Erdoğan, Tokyo Camii'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Japonya'da Tokyo Camii'ni ziyaret etti. Emine Erdoğan, Japonya programı kapsamında Tokyo Camii'ni ziyaret etti. Emine Erdoğan camide Müslüman kadınlarla bir araya geldi. Erdoğan sonrasında helal gıda reyonunu gezdi.
(İHA)

Kaynak: İHA
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