Emine Erdoğan, Tokyo Camii'ni ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Japonya'da Tokyo Camii'ni ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Japonya'da Tokyo Camii'ni ziyaret etti.
Emine Erdoğan, Japonya programı kapsamında Tokyo Camii'ni ziyaret etti. Emine Erdoğan camide Müslüman kadınlarla bir araya geldi. Erdoğan sonrasında helal gıda reyonunu gezdi. - TOKYO
Kaynak: İHA
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