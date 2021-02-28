Emine Erdoğan, TEMA Vakfı Başkanı Deniz Ataç ve beraberindeki heyeti kabul etti
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Emine Erdoğan, TEMA Vakfı Başkanı Deniz Ataç ve beraberindeki heyeti kabul etti

28.02.2021 15:49 | Son Güncelleme: 28.02.2021 15:52
Emine Erdoğan, TEMA Vakfı Başkanı Deniz Ataç ve beraberindeki heyeti kabul etti

Emine Erdoğan, TEMA Vakfı Başkanı Deniz Ataç ve beraberindeki heyeti Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.

Emine Erdoğan, TEMA Vakfı Başkanı Deniz Ataç ve beraberindeki heyeti Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.

Edinilen bilgiye göre görüşmede, tarım arazilerindeki toprağı iyileştirmeye yönelik çalışmalar ve çocukların sıfır atık bilincini erken yaşta kazanması için Milli Eğitim ve Çevre ve Şehircilik bakanlıkları ile TEMA tarafından yürütülen Sıfır Atık Eğitim Portalı projesi ele alındı.

Görüşmede, TEMA Vakfının Karadeniz Bölgesi'nde çay atıklarından doğal gübre elde ettiği projenin sonuçları hakkında bir sunum gerçekleştirildi.

Sunumda, Sıfır Atık Projesi'nin önemli bir çıktısı olan kompost gübre ile toprağı iyileştirme çalışmalarının tarım alanlarında yaygınlaştırılması konusu da ele alındı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"TEMA Vakfının Karadeniz bölgesinde çay atıklarından doğal gübre elde edip toprağı iyileştirmeye yönelik yaptığı çalışmanın sonuçlarını öğrendim. Ülkemizdeki tüm tarım alanlarında benzer çalışmaların yapılmasını temenni ediyorum. TEMA Vakfının Milli Eğitim ve Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarımızla hazırladığı Sıfır Atık Eğitim Portalı, özellikle öğretmenlerimiz için oldukça faydalı bir kaynak. Çocuklarımızın 'Sıfır Atık' bilincini erken yaşta kazanması, geleceğimiz için çok önemli."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çiğdem Münibe Alyanak

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